" الشؤون العامة بالداخلية" تُنجز أكثر من 6 آلاف معاملة خلال أغسطس

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 6 آلاف 789 معاملة خلال أغسطس المُنصرم.

وأوضح تقرير صادر عن الشؤون العامة أنها قدمت 1814 خدمة للجمعيات الأجنبية والمحلية تنوعت ما بين (التدقيق المالي والإداري لفروع الجمعيات الأجنبية -ختم سندات قبض -الجمعيات تحت التسجيل -استلام تقارير مالية للجمعيات -طلبات التسجيل -التدقيق المالي على الجمعيات المحلية -التفتيش المالي والإداري الميداني على الجمعيات إفادات -معالجة شكاوى) وغيرها.

وحسب التقرير فإن الإدارة قدمت 355 خدمة تنوعت بين (ترخيص وتجديد كتبة عرائض -متابعة طلبات إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك معلّقة-رفع القيد عن طلبات شهادات حسن السيرة والسلوك سابقة)، في حين أتمّت إصدار 3618 شهادة حسن السيرة والسلوك.

وبيّن التقرير أن الإدارة أنجزت 992 خدمة تنوعت بين (تقديم الاستشارات القانونية -المعالجة القانونية للشكاوى -متابعة المهام والقضايا لدى الجهات المختصة) وغيرها