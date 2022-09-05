وكالة الرأي الفلسطينية وقفة احتجاجية لمتضرري عدوان 2014 أمام مقر "الأونروا" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية " تُقدّم أكثر من 70 ألف خدمة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدد بإغلاق مدرسة دير نظام الثانوية في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال هدم 36 منزلاً في أريحا والأغوار منذ مطلع العام الجاري وكالة الرأي الفلسطينية " الشؤون العامة بالداخلية" تُنجز أكثر من 6 آلاف معاملة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: لجنة التواصل المجتمعي تنهي شكوى المريض السويركي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تطوير السياسات الوطنية لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي وكالة الرأي الفلسطينية "علاقات العمل" تشارك بتدريب حول الحقوق العمالية والقضاء العمالي وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تنفذ جولة تفتيشية لمحطة تحلية مياه شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعقد الامتحانات التمهيدية لمقيمي بورد طب الطوارئ
أخبار » الأخبار الحكومية

الغصين يتفقد مركز تدريب الإمام الشافعي مع بدء العام الدراسي الجديد

05 أيلول / سبتمبر 2022 02:04

الغصين يتفقد مركز تدريب الإمام الشافعي مع بدء العام الدراسي الجديد
الغصين يتفقد مركز تدريب الإمام الشافعي مع بدء العام الدراسي الجديد

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين مركز تدريب الإمام الشافعي، اليوم الإثنين مع بدء العام الدراسي الجديد، برفقة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، وكان في استقباله مدير المركز م. إبراهيم الأسطل.
وهنأ الغصين الطلبة والمعلمين والمعلمات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسياً عنوانه التميز والجد والاجتهاد.
واستمع إلى آراءهم بهذه المرحلة من الدراسة ومتطلباتهم، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في توفير الدعم الكامل من أجل الارتقاء بمراكز التدريب المهني وتوفير بيئة مناسبة وملائمة لهم.
وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مراكز التدريب المهني في المحافظات الخمس، بكافة كوادرها من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تساهم في تخريج جيل متميز.
وافتتح العام الدراسي الجديد 2022/2023 يوم أمس الأحد، في مراكز التدريب المهني الخمسة، كما تم استقبال 820 طالباً وطالبة، ضمن 17 تخصصاً مهنياً، موزعين على 33 شعبة مهنية في مراكز التدريب.

الغصين يتفقد مركز تدريب الإمام الشافعي مع بدء العام الدراسي الجديد 305050846_2356083861222881_2318715896562655611_n 304966030_2356084107889523_4916654340476418263_n 304915435_2356084167889517_6595789943289798247_n 305276698_2356081344556466_1828868455591979787_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟