الغصين يتفقد مركز تدريب الإمام الشافعي مع بدء العام الدراسي الجديد

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين مركز تدريب الإمام الشافعي، اليوم الإثنين مع بدء العام الدراسي الجديد، برفقة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، وكان في استقباله مدير المركز م. إبراهيم الأسطل.

وهنأ الغصين الطلبة والمعلمين والمعلمات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسياً عنوانه التميز والجد والاجتهاد.

واستمع إلى آراءهم بهذه المرحلة من الدراسة ومتطلباتهم، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في توفير الدعم الكامل من أجل الارتقاء بمراكز التدريب المهني وتوفير بيئة مناسبة وملائمة لهم.

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مراكز التدريب المهني في المحافظات الخمس، بكافة كوادرها من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تساهم في تخريج جيل متميز.

وافتتح العام الدراسي الجديد 2022/2023 يوم أمس الأحد، في مراكز التدريب المهني الخمسة، كما تم استقبال 820 طالباً وطالبة، ضمن 17 تخصصاً مهنياً، موزعين على 33 شعبة مهنية في مراكز التدريب.