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"الباز" يبحث مع بلدية المغراقة التعديات على منطقة وادي غزة

05 أيلول / سبتمبر 2022 02:09

"الباز" يبحث مع بلدية المغراقة التعديات على منطقة وادي غزة

غزة- الرأي


بحث رئيس سلطة الأراضي المستشار  د. عماد الباز،  التعديات على الأراضي الحكومية الواقعة ضمن حدود منطقة وادي غزة وكيفية معالجة هذه التعديات للحفاظ على الأراضي.

جاء ذلك،  خلال لقائه في مكتبه أ. نضال أبو كميل رئيس بلدية المغراقة والوفد المرافق له.

كما ناقش الحضور اليات مجرى الواد وتسيجه وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة امكانية عمل سياج على طول حدود وادي غزة لمنع التعديات عليه وللحفاظ على نظافة مجرى الوادي.

وبحث د. الباز مع رئيس بلدية المغراقة طلب البلدية تخصيص قطع أراضي حكومية لصالح البلدية .


وتعمل سلطة الاراضي على ترسيخ اسس التعاون الكامل مع البلديات والجهات الحكومية المختصة في سبيل الحفاظ على الأراضي الحكومية من التعديات وترشيد استخدام هذه الأراضي بما يخدم الصالح العام ويوفر الاحتياجات المستقبلية من الاراضي الحكومية اللازمة لإقامة مشاريع خدماتية وتنموية تخدم كافة ابناء شعبنا في قطاع غزة

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