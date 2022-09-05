كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تنفذ لقاءً علمياً لهيئتها الأكاديمية

غزة- الرأي

نفذت كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاءً علمياً لمناقشة المستجدات التربوية المتعلقة بالاختبارات وفق معايير الجودة الحديثة، والذي يأتي ضمن خطة الكلية للارتقاء بالمستوى الأكاديمي ورفع كفاءة الموظفين لديها, بمشاركة عميد الكلية د. عبد الله أبو عليان، والمحاضر التربوي أ. د. صلاح الناقة.



بدوره أوضح أبو عليان أهمية اللقاء الذي ناقش أهم الأسس التي يتم اعتمادها في كتابة وتوزيع الأسئلة، بما يحقق أقصي استفادة من المادة التي يتم تدريسها، وأفضل نتيجة لتقييم التحصيل العلمي للطلبة، مشيراً إلى أن الكلية في مرحلة تطور مستمر لأدائها العلمي والأكاديمي.



واستعرض أبرز المستجدات التربوية المتعلقة بالاختبارات وفق معايير الجودة الحديثة، مشيداً بدور المحاضر د. الناقة في الارتقاء بأداء الموظفين، وجهود الطواقم الإدارية والأكاديمية في الكلية المبذولة في تخريج جيل يحمل العلم الشرعي وتبليغه للعالمين.