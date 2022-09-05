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"الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا في المهارات الإدارية للمراكز الشبابية

05 أيلول / سبتمبر 2022 02:20

"الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا في المهارات الإدارية للمراكز الشبابية

غزة- الرأي


افتتحت وحدة الشؤون الشبابية في الهيئة العامة للشباب والثقافة، برنامجًا تدريبيًا في تنمية المهارات الإدارية، ويستهدف متدربين منتدبين عن المؤسسات والمراكز الشبابية العاملة في محافظات قطاع غزة.


وأوضح مدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية في الهيئة خليل مطر أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود الهيئة للارتقاء بعمل المؤسسات والمراكز الشبابية، وتنمية قدرات العاملين فيها، وإكسابهم مهارات إدارية ومالية عصرية مميزة من شأنها تطوير العمل الشبابي في قطاع غزة.


وأشار مطر إلى أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة (18) ساعة تدريبية ويتضمن محاضرات نظرية وعملية في محاور متعددة، لافتًا إلى أنه تم توزيع المشاركين على مجموعتين الأولى للمراكز العاملة في محافظة غزة والشمال، والمجموعة الثانية للمراكز العاملة في جنوب قطاع غزة.


يذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن (6) محاضرات تدريبية وهي: النظام الأساسي للمؤسسات الشبابية ومهامها وواجباتها ويقدمها خليل مطر، والنظام المالي للمؤسسات الشبابية ويقدمها علاء الباز، والتوعية الأمنية في العمل المؤسساتي ويقدمها الدكتور علاء الغماري، ومهارات التخطيط ويقدمها بهاء السر، والتشبيك ومهارات جلب الأموال ويقدمها أحمد الشيش، وقانون الشباب ولائحة العمل التطوعي ويقدمها يوسف العقيلي.

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