مؤتمر علمي يُوصي بتنظيم العمل الخيري في قطاع غزة

غزة - الرأي

دعا مشاركون في مؤتمر علمي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للعمل الخيري في فلسطين" إلى توحيد الجهود المبذولة بين كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطاع غزة لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الشرائح المستفيدة من العمل الخيري.

وقال وكيل الوزارة غازي في كلمة له خلال المؤتمر، إن المؤتمر يحظى بأهمية ريادية واستراتيجية في تأسيس وتعزيز وتنظيم العمل الخيري في قطاع غزة.

وأضاف حمد، أن العمل الخيري له مكانة وأهمية بالغة في قطاع غزة في ظل الظروف الاجتماعية القاسية والحصار وارتفاع نسب الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن هذا العمل يؤسس لمجتمع فلسطيني متماسك وقوي ومتعاون.

وذكر أن الوزارة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية تقوم بجهد كبير لتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها جراء إجراءات الاحتلال التي يفرضها على قطاع غزة.

وأكد حمد، على ضرورة تبادل البيانات والتنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية لضمان الشفافية وعدالة التوزيع وتساوي بين الأفراد، مشددا على أن تكامل البيانات سيساعد على منع الازدواجية وسيؤسس لدرجة عالية من الشفافية وعدالة بين المستهدفين بالمساعدات.

وأوضح أن الوزارة ستكون حاضرة بقوة في رسم استراتيجية العمل الخيري في قطاع غزة، وتطوير التشريعات والقوانين التي تحتاج لتنظيم العمل الخيري.

بدوره، قال مدير عام جمعية قوافل الخير علي المغربي، إن المؤتمر يشكّل خطوة استراتيجية لتنظيم العمل الخيري في قطاع غزة.

وأوضح المغربي خلال حديثه لـوكالة "الرأي" أن المؤتمر سيعمل على تعزيز العلاقات بين المؤسسات المحلية والدولية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

من جهته، أكد مدير مكتب غزة بهيئة الأعمال الخيرية أدهم العمراني لـ "الرأي" على أهمية توحيد البيانات بين مختلف المؤسسات والجمعيات الخيرية المحلية الدولية، لمنع الازدواجية في توزيع المساعدات على الأسر المستفيدة.

أما مدير عام وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي بالوزارة ، أسامة شرف خلال حديثه لوكالة "الرأي" فقال، إن المؤتمر يأتي تزامنا مع التوجهات الحكومية في قطاع غزة منذ حوالي شهرين مع تشكيل لجنة حكومية مجتمعية لبناء استراتيجية وطنية لإدارة العمل الخيري.

وأضاف شرف، أن المؤتمر يضم جلستين بواقع 6 أوراق علمية، مشيرًا إلى المؤتمر سيتناول توصيف الواقع والتحديات التي تواجه العمل الخيري في قطاع غزة في ظل الحصار وقلة التمويل والموارد المتاحة للفئات الفقيرة والمهمشة.

من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت لـ "الرأي" أن المؤتمر جاء تنفيذا لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي لتنظيم العمل الخيري في قطاع غزة بهدف وجود جسم حكومي ناظم للعمل الخيري بالقطاع، وتوحيد كافة الجهود المبذولة بين المؤسسات والجمعيات الخيرية، وتحقيق مبدأ العدالة والنزاهة والشفافية في توزيع كافة المساعدات القادمة من دول العالم إلى مستحقيها.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت نداءها الخيري لكافة العاملين في المجال الخيري بهدف إطلاق مبادرات مجتمعية خيرية، وعممت على الشركاء بضرورة مشاركتها في تبني مبادرات خيرية في المجال التوعوي والاغاثي تزامنا مع اليوم الدولي للعمل الخيري.

وبحسب بيانات رسمية حول أبرز المؤشرات الاجتماعية في قطاع غزة لعام 2021، فإن نسبة الفقر بلغت 59%، فيما بلغت نسبة البطالة نحو 44%، بينما يعاني نحو 68% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي.