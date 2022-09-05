التعليم تشرع بعقد الامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الصيفية 2022"

غزة - الرأي:

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بعقد الامتحان التطبيقي الشامل -الدورة الصيفية للعام 2022- وذلك في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وعدد من الكليات في محافظات قطاع غزة، حيث تعقد الامتحانات يومي الإثنين والثلاثاء 5_6/9/2022 للشق النظري وأيام الأربعاء والخميس والسبت 7_8_10/9/2022 للجانب العملي.

وتفقد وفد وزاري مجريات الامتحان بمشاركة إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، و خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، وعبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم المهني، وأسامة يونس مدير عام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام في التعليم العالي، وبمشاركة م. فادي أبو شرخ مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وأكد القدرة أن الامتحان التطبيقي الشامل يعقد بشكل موحد بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتاً إلى أنه يسعى لتحقيق عدة أهداف منها إعطاء الطالب شهادة وطنية تثبت اجتيازه وتحقيقه للمهارات لدخول سوق العمل، وإتاحة الفرصة للطلبة للتجسير للدخول للجامعات والحصول على درجة البكالوريوس، وإعطاء فرصة للوزارة لمزيد من التقييم والتحليل وتطوير عملية التعليم العالي.

كما قدّم القدرة الشكر للكلية الجامعية وجميع الكليات التي تستضيف الامتحان، مثمناً دور جميع الكوادر العاملة في الامتحان من الوزارة والمؤسسات التعليمية.

بدوره قدّم حماد الشكر والعرفان لكل من ساهم في إنجاز هذا الامتحان الوطني، مؤكداً على أن الامتحان الشامل بات يحمل في طياته أساليب وطرق وإجراءات حديثة ومحوسبة وأن العمل ما زال سارياً على التجويد والتطوير ليصل إلى مرحلة الإتقان والإبداع.

من جهته أوضح جبر أن وزارة التعليم أنجزت كافة الإجراءات الفنية والعملية لتطبيق الامتحان بالصورة المناسبة، مبيناً أنه يتقدم للامتحان قرابة (1515) طالباً وطالبة، بواقع (105) تخصص، بما يعادل (82) مادة امتحان.

وخلال الزيارة تجول الوفد في القاعات وتمنى التوفيق والنجاح والتميز للطلبة.