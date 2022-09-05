المباحث العامة تضبط 20 هاتفاً خلوياً مسروقاً بقيمة 26 ألف شيقل

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة بمحافظات قطاع غزة (دائرة الجرائم الالكترونية)، 20 هاتفاً خلوياً مسروقاً من المواطنين، بقيمة 26 ألف شيقل.

وبينت المباحث العامة، أنها تابعت شكاوى المواطنين عبر المنظومة الالكترونية من خلال الرابط التالي هنا:

وذكرت أنه ومن خلال البحث والتحري وبالمتابعة الميدانية والفنية، تم إلقاء القبض على السارقين وكذلك ضبط الهواتف الخلوية المسروقة.

وفي ذات السياق، أوقفت المباحث العامة 4 معارض لبيع الهواتف الخلوية بشكل مؤقت عن العمل، وذلك لعدم التزامهم بتسجيل الهواتف الخلوية عبر المنظومة الالكترونية، مؤكدة أنها أحالت كافة ملفات القضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.