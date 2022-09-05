بلدية غزة تنظم رحلة "ما وراء الخدمة" لطلبة جامعيين ومهنيين

غزة- الرأي

نظمت بلدية غزة، رحلة تعريفية للمشاركين في برنامج تميز من جامعة فلسطين ومركز تدريب مهني الإمام الشافعي والذي تنظمه هيئة المستقبل للتنمية للتعريف بمرافق البلدية والمشاريع القائمة، وآلية عمل الطواقم المختلفة، وتوضيح الجهود المبذولة في سبيل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتهدف الرحلة التي ضمت 40 مشاركًا من فئة الشباب، إلى تعريف الطلاب والطالبات على مرافق البلدية الأساسية وآلية عملها، والمعيقات التي تواجه البلدية أثناء تقديم الخدمة، ضمن مساعي البلدية لتعزيز المشاركة المجتمعية والانفتاح على المجتمع.

وأكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، في كلمته أثناء استقبال الطلبة في قاعة المجلس البلدي بمقر البلدية الرئيس وسط المدينة، على ضرورة نشر السلوكيات الإيجابية في المجتمع من خلال طلبة الجامعات، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها البلدية لتطوير المدينة وتحسين واقع الخدمات إلى جانب جهودها في تعزيز ثقافة فرز النفايات الصلبة من المصدر.

من ناحيته؛ رحب رئيس قسم العلاقات العامة م. حسين عودة، بالمشاركين في رحلة "ما وراء الخدمة"، مؤكداً على أهمية دور الشباب في الحفاظ على مدينة غزة والمرافق العامة، ونشر التوعية المجتمعية المتعلقة بخدمات البلدية بين كافة قطاعات المجتمع المختلفة.

وتضمنت الرحلة جولة على مرافق البلدية التالية: وحدة المراقبة والتحكم في مقر البلدية، ومركز الأطراف الصناعية والشلل، ودائرة النقل والإمداد، ومحطة ترحيل النفايات في منطقة اليرموك، وبئر الشيخ رضوان، ومحطة المعالجة المركزية، ومحطة الصرف الصحي رقم 11 وتعاونية البحر إلنا ومرافق خدماتية أخرى.

وأبدى المشاركون في الرحلة إعجابهم بآلية عمل البلدية وطواقمها المختلفة وحجم الجهد الذي تبذله لضمان استمرار الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة.