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العدل: تحقيقات الاحتلال حول اغتيال أبو عاقلة نسج أكاذيب

05 أيلول / سبتمبر 2022 07:16

غزة- الرأي

أكدت وزارة العدل الفلسطينية أن نتائج تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي بخصوص اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة هي نسج أكاذيب مشوهة، تظهر مدى استخفاف الاحتلال بمنظومة العدالة الدولية، وهي إجراءات صورية فارغة تأتي كمحاولة للإفلات من إجراءات الملاحقة الدولية.

 وقالت الوزارة إنه لا يمكن الوثوق أبداً بأي تحقيقات يجريها الاحتلال لأن النتائج معروفة سلفا، خبرها شعبنا عبر تجاربه الطويلة مع هذا الاحتلال في جرائمه المتواصلة منذ 74 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن الأدلة المتواترة والمتنوعة حول اغتيال أبو عاقلة لا يمكن أن يؤثر على مصداقيتها مثل هذه التحقيقات المشوهة المضللة، كما أن تعدد وتنوع الجهات المستقلة التي أجرت تحقيقات دقيقة، وخلصت إلى مسؤولية الاحتلال الواضحة، هو دليل على كذب تحقيقات الاحتلال وتدليسه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بملاحقة الاحتلال ومحاسبة قادته المجرمين الذين أصبحت لديهم سياسة الإعدام الميداني سياسة ثابتة وممنهجة.

 كما طالبت جميع المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية والمحلية بتكثيف الضغط على الاحتلال عبر الأدوات الفاعلة، لوقف هذا المسلسل الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.

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