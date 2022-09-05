غزة- الرأي

أعلن مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للعمل الخيري في فلسطين "بين الواقع والمأمول"، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي اليوم الاثنين عن إطلاق مسابقة التميز لأفضل جمعية خيرية للعام 2022م، حيث سيتم الاعلان عن كافة التفاصيل قريباً.

وأوضح البيان الختامي للمؤتمر أن المسابقة تتضمن ما يعزز العمل الخيري من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات المجتمعية الخيرية، حيث سيتم تكريم المتميزين في اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية مارس 2023م، وعلى أن تنفذ بشكل سنوي.

وخرج المؤتمر بعدة توصيات، أكدت على أن العمل الخيري يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات الانسانية وهو سلوك حضاري يميز المجتمعات، إضافة إلى ما يحققه من التوازن والتكامل والتكافل بين أفراد المجتمع.

كما أكد البيان على أن تعدد وتنوع العاملين في المجال لخيري وكثرتهم يعد ظاهرة ايجابية في أي مجتمع من المجتمعات الحضارية التي يحكمها النظام والقانون.

وشدد البيان على أن العمل الخيري لا يقتصر على الانفاق المالي المباشر بل يشمل مجالات واسعة منها: إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والكليات والمعاهد والمدراس والمساجد والمكتبات ودور المسنين والأيتام ومراكز الارشاد الأسري، والاجتماعي وتقديم الاستشارات القانونية والتربوية والنفسية وغير ذلك مما ينتفع به الناس.

وقرر المؤتمر على أن يتم عقد مؤتمر سنوي يتناول قضايا العمل الخيري ويكون مواكباً لمستجداته وتنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي.

وأعلن المؤتمر من خلال البيان الختامي عن تكريم سنوي لرائد العمل الخيري، حيث سيتم اختياره وفق معايير واضحة ومعلنة قائمة على الشفافية والنزاهة والحيادية وسيكون ذلك عرفاً سنوياً.

كما خرج المؤتمر بتوصية تقضي ببلورة المؤسسات العاملة في القطاع الخيري والإغاثي خططها وبرامجها بغرض تحقيق الاستراتيجية الحكومية، والأولويات القطاعية.

كما أكد البيان على ضرورة وضع إطار ناظم للعمل مبني على الشراكة والتعاون ما بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، والتخلص من ظاهرة تشابه المشاريع وتركزها في مناطق جغرافية معينه دون أخرى بسبب غياب التنسيق والشراكة والتعاون الكامل.

والعمل على تعزيز مفاهيم العمل الاجتماعي الخيري وأهميته، وتطوير مفهوم المشاركة المجتمعية بغرض تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والأهلي والخاص لتحقيق الأهداف التنموية.

كما طالب البيان بضرورة دمج منظور النوع الاجتماعي في الخطط وإشراك المرأة بشكل فعال في كل المراحل لضمان تقديم المساعدات لها بشكل يضمن كرامتها والاستجابة السريعة لاحتياجاتها في كل الأوقات.

المؤتمر العلمي أكد على دمج آليات السوق بالبعد الديمقراطي والاجتماعي باتجاه إخراج القطاع الخاص من عقلية الربح المطلقة وارفاقها بالأبعاد الحقوقية والاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار التوجهات التنموية والتمكينية، ورفض التمويل السياسي المشروط الذي يتجاوز الحقوق الوطنية لشعبنا.

ضرورة توحيد الجهود في سبيل تشريع قوانين تكفل العدالة والنزاهة والشفافية للمواطن الفلسطيني في الحصول على حقوقه الاجتماعية.

كما خرج المؤتمر بضرورة إیجاد إطار قانوني ناظم لعمل المبادرين خارج إطار المؤسسات المسجلة لدى الوزارات وفق القانون الخاص بها.

وبين المؤتمر أن المنافسة الايجابية بين الجمعيات الأهلية يجب أن يأتي انطلاقاً من مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية والحوكمة والحكم الرشيد.

رؤية حكومية

البيان الختامي بين أن هذا المؤتمر جاء انسجاماً مع رؤية العمل الحكومي في بناء استراتيجية وطنية للعمل الخيري، حيث تم قبل شهرين تكليف لجنة خاصة لبناء الاستراتيجية الوطنية وبشراكة مؤسسات المجتمع المدني ومقدمي العمل الخيري والاغاثي من كافة القطاعات ذات العلاقة (الحكومي والأهلي وغير الربحي والخاص والمجتمعي).

وتركزت أهداف المؤتمر بما يلي:

1- الخروج بوصف دقيق لواقع العمل الخيري في فلسطين في اطاره الوطني والتحديات التي تواجهه

2- رسم الخطوط العريضة لصياغة استراتيجية وطنية للعمل الخيري في فلسطين لتطويره من خلال اللجان المشتركة.

3- إعادة الاعتبار للعمل الخيري من خلال قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم تسهيلات للعمل المؤسسي بما لا يتعارض مع القوانين الناظمة، وهذا بدوره يعزز العمل الخيري لخدمة المجتمع الفلسطيني بشرائحه المتعددة.

أوراق عمل

وتم خلال المؤتمر وبمشاركة عدد من المهتمين بالعمل الخيري من المؤسسات والشخصيات في مشهد مهيب، تقديم ستة أوراق عمل مقسمة على جلستين:

ففي الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان العمل الخيري في فلسطين " فرص وتحديات"، تم تقديم ورقة "1"، والتي ناقشت دور وزارة التنمية الاجتماعية في ادارة وتنظيم العمل الخيري "واقع - تحديات - توجهات".

أما ورقة "2"، ناقشت العمل الخيري الأهلي بوصفه ركيزة أساسية من ركائز مجتمع الصمود في السياق الفلسطيني.

وفي الورقة "3"، جاءت بعنوان الحركة النسوية والمنظمات ودورها في العمل الخيري.

أما في الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان، سيناريوهات استشرافية نحو العمل الخيري في فلسطين، تم تقديم الورقة رقم "4"، وجاءت بعنوان سبل تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

كما ناقشت الورقة الخامسة، اسهامات الشباب والمبادرات المجتمعية في دعم العمل الخيري، وجاءت الورقة السادسة بعنوان نحو استراتيجية وطنية لتعزيز العمل الخيري.