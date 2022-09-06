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اشتراط أداء اليمين

العدل تعلن عن قبول تنظيم المعاملات العدلية للصم والبكم بوجود مترجم إشارة

06 أيلول / سبتمبر 2022 10:33

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غزة-الراي 
أعلنت وزارة العدل عن قبول تنظيم المعاملات العدلية للصم والبكم وتسييرها إلى حين صدور النظام الخاص بتنظيم أوضاعهم وأوضاع المترجمين بلغة الإشارة.


ويأتي هذا الإعلان بناء على قرار وكيل وزارة العدل رقم (06/3/ و.ع) لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة مختصة لإعداد نظام خاص للمعاملات العدلية للصم والبكم وبناء على قراره بتسيير المعاملات العدلية لهذا الفئة بما يضمن حماية حقوقهم وأداء التزاماتهم.


ويشترط لقبول المعاملة العدلية لهذه الفئة قيام المترجم بحلف اليمين ونصها " أقسم بالله العظيم أنني مترجم للغة الإشارة للصم والبكم وأنني سأترجم بكل دقة وأمانة لغة الإشارة من وإلى السيد (اسم الأصم) لدى دائرة (كاتب عدل ....)".


كما يشترط في الترجمة إضافة العبارة التالية (أن هذا السند نظم بمعرفتي أنا المترجم المحلف للغة الإشارة (اسم المترجم) وتحت مسؤوليتي في جميع ما نقلته من كلمات وعبارات ومصطلحات من وإلى الشخص الأصم (اسم الأصم) بعد أن تفهم مضمونها من خلالي وأقر به) ثم يقوم المترجم في نهاية المعاملة العدلية بالتوقيع باسمه والختم بختمه الخاص.


ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من اللقاءات بممثلي هذه الفئة والمؤسسات الخاصة بهم ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
 

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