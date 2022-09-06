وحدة التطوير والوحدات التنظيمية بوزارة العدل تناقشان خططها التشغيلية

غزة-الرأي

تعقد وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل عدة لقاءات متسلسلة مع الوحدات التنظيمية بالوزارة لمناقشة الخطة التشغيلية لكل واحدة منها للعام المقبل 2023م.



وقال مدير عام تطوير الأداء المؤسسي في وزارة العدل أ. محمد الشنطي بأن الوحدة تعقد هذه اللقاءات مع كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة في إطار اعداد وتجهيز خطة الوزارة للعام 2023م، حيث تم وضع مسار ومنهجية متكاملة في إعداد الخطة وذلك وصولاً لخطة تشغيلية تُلبي طموحات الوزارة للمرحلة القادمة في العام القادم، وتُحقق الأهداف.



وشارك في مناقشة الخطة عن وحدة تطوير الأداء المؤسسي كلاً من م. أحمد حمدية مدير التخطيط، وأ. علي علي رئيس لجنة الجودة وأ. ريهام هللو رئيس قسم التخطيط والتطوير.



وأكد أ. محمد الشنطي على ضرورة البناء في التخطيط على أساس منهجي وعملي، والذي سيعمل على الارتقاء بالعمل داخل الوزارة من خلال وتحقيق الأهداف المرجوة والنهوض بعمل الوزارة والخدمات المقدمة للمواطنين.



وتم خلال اللقاءات استعراض الخطط التشغيلية والتي شملت توضيح الأنشطة وتكلفتها ووسائل تحقيقها ومؤشرات قياس النجاح لها.

