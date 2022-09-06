وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يجرى تدخلا جراحيا دقيقا لطفل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية تستكمل عقد دورات المهارات الأساسية لدعم الحياة BLS وكالة الرأي الفلسطينية بدء المرحلة الأخيرة لاختيار طلاب كلية الرباط الجدد وكالة الرأي الفلسطينية شرطة "معسكر جباليا" تُنهي خلافًا ماليًا وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الفتوى "يترأس لجنة لدراسة فكرة إنشاء صندوق تعويض إصابات العمل وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التطوير والوحدات التنظيمية بوزارة العدل تناقشان خططها التشغيلية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعلن عن قبول تنظيم المعاملات العدلية للصم والبكم بوجود مترجم إشارة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2341) الثلاثاء 6/9/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: عملية "نفق جلبوع" صنعت تحولاً هاماً في الصراع مع الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

وحدة التطوير والوحدات التنظيمية بوزارة العدل تناقشان خططها التشغيلية

06 أيلول / سبتمبر 2022 10:38

111
111

غزة-الرأي
تعقد وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل عدة لقاءات متسلسلة مع الوحدات التنظيمية بالوزارة لمناقشة الخطة التشغيلية لكل واحدة منها للعام المقبل 2023م.


وقال مدير عام تطوير الأداء المؤسسي في وزارة العدل أ. محمد الشنطي بأن الوحدة تعقد هذه اللقاءات مع كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة في إطار اعداد وتجهيز خطة الوزارة للعام 2023م، حيث تم وضع مسار ومنهجية متكاملة في إعداد الخطة وذلك وصولاً لخطة تشغيلية تُلبي طموحات الوزارة للمرحلة القادمة في العام القادم، وتُحقق الأهداف.


وشارك في مناقشة الخطة عن وحدة تطوير الأداء المؤسسي كلاً من م. أحمد حمدية مدير التخطيط، وأ. علي علي رئيس لجنة الجودة وأ. ريهام هللو رئيس قسم التخطيط والتطوير.


وأكد أ. محمد الشنطي على ضرورة البناء في التخطيط على أساس منهجي وعملي، والذي سيعمل على الارتقاء بالعمل داخل الوزارة من خلال وتحقيق الأهداف المرجوة والنهوض بعمل الوزارة والخدمات المقدمة للمواطنين.


وتم خلال اللقاءات استعراض الخطط التشغيلية والتي شملت توضيح الأنشطة وتكلفتها ووسائل تحقيقها ومؤشرات قياس النجاح لها.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟