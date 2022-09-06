وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يجرى تدخلا جراحيا دقيقا لطفل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية تستكمل عقد دورات المهارات الأساسية لدعم الحياة BLS وكالة الرأي الفلسطينية بدء المرحلة الأخيرة لاختيار طلاب كلية الرباط الجدد وكالة الرأي الفلسطينية شرطة "معسكر جباليا" تُنهي خلافًا ماليًا وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الفتوى "يترأس لجنة لدراسة فكرة إنشاء صندوق تعويض إصابات العمل وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التطوير والوحدات التنظيمية بوزارة العدل تناقشان خططها التشغيلية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعلن عن قبول تنظيم المعاملات العدلية للصم والبكم بوجود مترجم إشارة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2341) الثلاثاء 6/9/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: عملية "نفق جلبوع" صنعت تحولاً هاماً في الصراع مع الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

"ديوان الفتوى "يترأس لجنة لدراسة فكرة إنشاء صندوق تعويض إصابات العمل

06 أيلول / سبتمبر 2022 10:43

111
111

غزة-الرأي 
شرع ديوان الفتوى والتشريع بغزة ،بعقد اللقاء الأول للجنة إعادة دراسة فكرة إنشاء صندوق تعويض إصابات العمل بحضور أ.مخلد جندية وأ. إبراهيم حماد ممثلين عن ديوان الفتوى والتشريع، وأ.محمد الحداد عن وزارة العمل وأ.محمد المدهون عن وزارة المالية، وأ. عبد الله الدخاخيني عن وزارة العدل.


وناقشت اللجنة فكرة إنشاء صندوق خاص لتعويض إصابات العمل، ودراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، والمالية لإنشاء الصندوق وآثاره على أرض الواقع، وإمكانية تحقيق الأهداف المرجوة منه.


وقال أ.جندية "إن اللجنة مستمرة في عقد جلساتها وصولاً إلى إعداد تصور واضح ودقيق حول إمكانية إنشاء الصندوق من عدمه".
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟