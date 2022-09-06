"ديوان الفتوى "يترأس لجنة لدراسة فكرة إنشاء صندوق تعويض إصابات العمل

غزة-الرأي

شرع ديوان الفتوى والتشريع بغزة ،بعقد اللقاء الأول للجنة إعادة دراسة فكرة إنشاء صندوق تعويض إصابات العمل بحضور أ.مخلد جندية وأ. إبراهيم حماد ممثلين عن ديوان الفتوى والتشريع، وأ.محمد الحداد عن وزارة العمل وأ.محمد المدهون عن وزارة المالية، وأ. عبد الله الدخاخيني عن وزارة العدل.



وناقشت اللجنة فكرة إنشاء صندوق خاص لتعويض إصابات العمل، ودراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، والمالية لإنشاء الصندوق وآثاره على أرض الواقع، وإمكانية تحقيق الأهداف المرجوة منه.



وقال أ.جندية "إن اللجنة مستمرة في عقد جلساتها وصولاً إلى إعداد تصور واضح ودقيق حول إمكانية إنشاء الصندوق من عدمه".

