شرطة "معسكر جباليا" تُنهي خلافًا ماليًا

غزة-الرأي

أنهى قسم الشكاوى-بمركز شرطة معسكر جباليا التابع لشرطة محافظة شمال غزة، خلافًا ماليًا بين مواطنين وذلك على خلفية دين شرعي.



وأوضح النقيب حمزة الحو رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة معسكر جباليا، أن القسم تلقى شكوى من مواطنة تفيد أن لها مبلغ قيمته 2100 دينار أردني في ذمة المشتكى عليه بدل دين شرعي.



وأشار الحو إلى أنهم جمعوا طرفي الخلاف في مكتب الشكاوى واستمعوا لبيّناتهما، لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى حل الخلاف بينهما بدفع جزء من المبلغ مبدئيًا وتقسيط باقي المبلغ بدفع شهرية عبر إقرارات ملزمة بالدفع.

