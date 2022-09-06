وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يجرى تدخلا جراحيا دقيقا لطفل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية تستكمل عقد دورات المهارات الأساسية لدعم الحياة BLS وكالة الرأي الفلسطينية بدء المرحلة الأخيرة لاختيار طلاب كلية الرباط الجدد وكالة الرأي الفلسطينية شرطة "معسكر جباليا" تُنهي خلافًا ماليًا وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الفتوى "يترأس لجنة لدراسة فكرة إنشاء صندوق تعويض إصابات العمل وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التطوير والوحدات التنظيمية بوزارة العدل تناقشان خططها التشغيلية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعلن عن قبول تنظيم المعاملات العدلية للصم والبكم بوجود مترجم إشارة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2341) الثلاثاء 6/9/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: عملية "نفق جلبوع" صنعت تحولاً هاماً في الصراع مع الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة 2100 دينار أردني

شرطة "معسكر جباليا" تُنهي خلافًا ماليًا

06 أيلول / سبتمبر 2022 10:46

111
111

غزة-الرأي
أنهى قسم الشكاوى-بمركز شرطة معسكر جباليا التابع لشرطة محافظة شمال غزة، خلافًا ماليًا بين مواطنين وذلك على خلفية دين شرعي.


وأوضح النقيب حمزة الحو رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة معسكر جباليا، أن القسم تلقى شكوى من مواطنة تفيد أن لها مبلغ قيمته 2100 دينار أردني في ذمة المشتكى عليه بدل دين شرعي.


وأشار الحو إلى أنهم جمعوا طرفي الخلاف في مكتب الشكاوى واستمعوا لبيّناتهما، لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى حل الخلاف بينهما بدفع جزء من المبلغ مبدئيًا وتقسيط باقي المبلغ بدفع شهرية عبر إقرارات ملزمة بالدفع.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟