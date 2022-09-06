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بدء المرحلة الأخيرة لاختيار طلاب كلية الرباط الجدد

06 أيلول / سبتمبر 2022 10:52

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غزة-الراي

شرعت كلية الرباط الجامعية، الأحد، في المرحلة الأخيرة من اختيار الطلاب الجدد لدفعة بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية، ودفعة الدبلوم التخصصية، للعام الدراسي 2022_2023م.

 وتتضمن هذه المرحلة المقابلة الشخصية واختبار الثقافة للطلبة الذين اجتازوا كشف الهيئة واختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي، والبالغ عددهم 750 متقدمًا.

وسيتقدم العدد المذكور للمرحلة الأخيرة من مراحل الاختيار، حيث سيتم اختبار 100 طالب يوميًا حتى استكمال العدد.

وفي هذا الصدد، أوضح العميد ياسر منصور عميد الكلية، أنه سيتقدم 100 طالب يوميًا للمقابلة الشخصية واختبار الثقافة إلى حين استكمال العدد.

وأكد العميد منصور أن هذه المرحلة تعد المرحلة الأخيرة لإتمام عملية اختيار الطلبة الجدد لهذا العام ضمن التخصصات التي تم الإعلان عنها.

وأوضح أن الطلاب يتقدموا لاختبار الثقافة العامة إلكترونيًا داخل قاعات الكلية ومن ثم يقدموا للمقابلة الشخصية.

ولفت عميد الكلية إلى أنه سيتم اختيار 45 طالبًا لتخصصات الدبلوم الثلاثة، و35 طالبًا لتخصص البكالوريوس، ممن حصلوا على أعلى درجات في اختبارات كشف الهيئة واختبارات اللياقة البدنية، والثقافة العامة والمقابلة الشخصية.

يشار إلى أن كلية الرباط تسعى من خلال تلك المراحل إلى تحقيق الشفافية، والاختيار الأنسب للطلبة الجدد، وفق المعايير، والضوابط، والشروط التي يتطلبها الالتحاق ببرامج الكلية

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