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التنمية البشرية تستكمل عقد دورات المهارات الأساسية لدعم الحياة BLS

06 أيلول / سبتمبر 2022 11:00

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غزة-الراي

 نفذّت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة تدريبية في المهارات الأساسية لدعم الحياة والتي استهدفت 12 من الأطباء الملتحقين في برنامج البورد في مختلف التخصصات الطبية ، بإشراف المدرب د.حاتم الحسيني ومشاركة المدربين د. فراس السقا ا. محمود الهوبي بهدف التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي عالي الجودة للبالغين والأطفال والرضع لأي شخص يعاني من ضيق التنفس أو السكتة القلبية بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات تحرير انسداد المجرى الهوائي بجسم غريب (الاختناق) لدى البالغين والأطفال والرضع.

بدوره، افتتح البرنامج التدريبي ا. مؤزر الحنجوري ممثلاً عن دائرة التدريب مرحبا بالحضور من المدربين والمشاركين، حيث تستهدف الدورة جميع الكوادر الفنية العاملة في الحقل الصحي وتمثل هذه الدورة الركيزة الأساسية لحماية الإنسان من توقف القلب المفاجئ ، داعيا المتدربين إلى الالتزام بالدورة لتحقيق الاستفادة المثلى من البرنامج

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