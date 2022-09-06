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مجمع ناصر الطبي يجرى تدخلا جراحيا دقيقا لطفل

06 أيلول / سبتمبر 2022 11:10

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غزة-الرأي
اجرى مجمع ناصر الطبي عملية جراحية ذات مهارة عالية بالشراكة بين قسم العظام و قسم الحروق و التجميل لطفل تعرض لإصابة في يده.


بدوره، يوضح د.أ سامة الباز استشاري جراحة العظام في مجمع ناصر الطبي أن الطفل تعرض لإصابة في اليد اليمنى أدت الى تهتك شديد في الجلد والعظام تم على إثرها استدعاء استشاري العظام والكسور المعقدة الدكتور إسماعيل صيام الذي قام بإجراء عملية جراحية لترميم كفة يد المريض للحفاظ عليها وتحضير مكان الإصابة لإجراء عملية التجميل المناسبة فيما بعد.


وبين د.أ حمد المغربي رئيس قسم جراحة التجميل و الحروق بأنه تم إستدعائه لمعاينة الحالة نظرا لصعوبة إغلاق الجرح نتيجة فقد مساحة من أنسجة جلد اليد، مضيفا:" تم إجراء عملية نوعية تجرى لأول مرة في المجمع من خلال نقل جلد مع جزء من العضلات من الساعد إلى اليد اعتمادا على الشريان الكعبري لتغطية الفقد الكبير في الانسجة".


و أشاد د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بهذه العملية النوعية ، متوجها بالشكر للكادر الطبي المشارك فيها على مجهوداتهم الطيبة في إنجاح هكذا عمليات في المجمع ، متمنيا المزيد من الارتقاء في الخدمات الطبية المقدمة للجمهور في المجممع.
 

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