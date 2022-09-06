"بلدية غزة "تنجز أعمال صيانة في شارع الشهداء

غزة-الرأي

أنجزت بلدية غزة أعمال صيانة مقاطع في شارع الشهداء بحي الرمال غرب المدينة، ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه لتحسين حالة الطرق وتسهيل الحركة المرورية عليها.



وذكرت البلدية أن الأعمال شملت قص وتفريغ طبقات الأسفلت المهترئة في الشارع بمساحة 650 متراً مربعاً، و من ثم تسوية الطبقة الأساسية وتبليطها ببلاط الأنترلوك في المنطقة الواقعة بين شارع شارل ديغول وشارع المجدل.



وبينت أن المنطقة تعاني من والاهتراء وتكسير في طبقات الأسفلت والكثير من الحفر.



ويعد شارع الشهداء من الشوارع الحيوية في المدينة، ويخدم مؤسسات ومدارس ومراكز تجارية وحيوية وإضافة للعديد من المطاعم.



وبينت البلدية أن أولويات عمليات الصيانة تتم للشوارع الأكثر حيوية والتي تشهد حركة مرورية كثيفة وتعاني من وجود حفر وتآكل في طبقات الأسفلت لتسهيل حركة المرور ومنع تدهور حالتها.

