جمارك كرم أبو سالم تستقبل وفداً من بلدية عبسان الكبيرة

غزة-الرأي

استقبل مدير جمارك معبر كرم أبو سالم التجاري أ.محمد قريق ورؤساء أقسام المعبر، وفدا من بلدية عبسان الكبيرة شرق خان يونس ممثلا برئيسها د.أنور أبو ظريفة ومدراء دوائر البلدية.



بدوره، رحب قريق بالوفد الزائر، مؤكداً حرص وزارة المالية للتعاون والتنسيق مع البلديات لتذليل أي عقبات تواجه عملها.



من جهته ، ثمن أبو ظريفة دور موظفي وزارة المالية بمعبر كرم أبو سالم، ومساهمتهم في سرعة إتمام الإجراءات الجمركية لبعض احتياجات ومستلزمات البلدية.



وفي ختام الزيارة قدمت البلدية شهادة شكر وتقدير لدائرة جمارك معبر كرم أبو سالم التجاري على سرعة إنجاز المعاملات، واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتعاون.

