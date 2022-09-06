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"التوجيه السياسي" و"العشائر" ينظمان لقاءً لرجال الإصلاح بالوسطى

06 أيلول / سبتمبر 2022 12:21

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غزة-الراي 

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وشؤون العشائر والإصلاح بالمحافظة الوسطى لقاءً للوجهاء ورجال الإصلاح بالمحافظة حول تحصين الجبهة الداخلية.

وحضر اللقاء كلٌ من أ. د. ماهر الحولي رئيس المجلس الأعلى للإصلاح، ود. حماد الرقب القيادي في العمل الوطني، ود. علاء العكلوك رئيس الإدارة العامة لشؤون العشائر، والعقيد سلمان أبو مغصيب نائب مدير شرطة المحافظة الوسطى، ود. محمد جبر مدير التوجيه السياسي في المحافظة، وعدد من الشخصيات الوطنية البارزة.

وأشاد أ. د. الحولي بدور رجال الإصلاح والعشائر في دعم ومساندة الأجهزة الأمنية والشرطية، وتحصين الجبهة الداخلية.

بدوره، أوضح د. حماد الرقب أن رجال الإصلاح يمثلون صمام الأمان لأبناء شعبنا في المحافظة على تماسك جبهته الداخلية وتعزيزها.

من جانبه ثمّن د. جبر في كلمته الترحيبية بجهود الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح في الحفاظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتعزيز الجبهة الداخلية

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