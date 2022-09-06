التنمية البشرية تفتتح دورة تدريبية في البحث الصحي والتحليل الاحصائي

غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة تدريبية في مناهج البحث الصحي والتحليل الاحصائي بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الازهر بحضور عميد كلية الطب بجامعة الأزهر د.محمد زغبر ، ا.رأفت محيسن مدير دائرة التدريب ، ا. محمد السرساوي مدير دائرة الامتياز ، د.محمد زمّو المحاضر في الدورة .

وافتتح الدورة د. محمد زغبر عميد كلية الطب بجامعة الازهر مرحبا بالحضور كل من ا. رأفت محيسن مدير دائرة التدريب، ا. محمد السرساوي مدير دائرة الامتياز و د. محمد زمو المحاضر في الدورة.

بدوره، أكد د. محمد زغبر على أن هذه الدورة هي باكورة التعاون ضمن اتفاقية التدريب بين الجامعة ووزارة الصحة بهدف تطوير مهارات الأطباء في مجال البحث الصحي والتحليل الاحصائي وسيتبعها دورات في تخصصات أخرى.

من جهته، بين ا. رأفت محيسن أهمية التعاون والتكامل مع المؤسسات الأكاديمية ودورها الهام في تعزيز قدرات كوادرنا الطبية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار دعم القدرات البحثية لأطباء البورد وتمكينهم من عمل ابحاث ضمن متطلبات التخرج من برنامج البورد الدورة ٦ لقاءات بنظام اليوم الكامل ستعقد خلال أسبوعين والتي تستهدف ٢٧ طبيباً من أطباء البورد في تخصصات مختلفة.