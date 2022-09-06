وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس غداً وكالة الرأي الفلسطينية قطاع غزة يُسجل 5145 مولوداً جديداً خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية حكماً بالسجن أربعة أشهر ونصف بحق الأسيرة دينا جرادات وكالة الرأي الفلسطينية جمارك كرم أبو سالم تستقبل وفداً من بلدية عبسان الكبيرة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل رفح تُنجز مخالصة عمالية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تفتتح مؤتمرً حول الاستراتيجية الوطنية للعمل الخيري وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية غزة "تنجز أعمال صيانة في شارع الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية مركز عدنان العلمي للحروق يتعامل مع حالة خطيرة لطفل تعرض لحروق بنسبة ٤٥% وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يجرى تدخلا جراحيا دقيقا لطفل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية تستكمل عقد دورات المهارات الأساسية لدعم الحياة BLS
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية البشرية تفتتح دورة تدريبية في البحث الصحي والتحليل الاحصائي

06 أيلول / سبتمبر 2022 01:04

111
111

غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة تدريبية في مناهج البحث الصحي والتحليل الاحصائي بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الازهر بحضور عميد كلية الطب بجامعة الأزهر د.محمد زغبر ، ا.رأفت محيسن مدير دائرة التدريب ، ا. محمد السرساوي مدير دائرة الامتياز ، د.محمد زمّو المحاضر في الدورة .

وافتتح الدورة د. محمد زغبر عميد كلية الطب بجامعة الازهر مرحبا بالحضور كل من ا. رأفت محيسن مدير دائرة التدريب، ا. محمد السرساوي مدير دائرة الامتياز و د. محمد زمو المحاضر في الدورة.

بدوره،  أكد د. محمد زغبر على أن هذه الدورة هي باكورة التعاون ضمن اتفاقية التدريب بين الجامعة ووزارة الصحة بهدف تطوير مهارات الأطباء في مجال البحث الصحي والتحليل الاحصائي وسيتبعها دورات في تخصصات أخرى.

من جهته، بين ا. رأفت محيسن أهمية التعاون والتكامل مع المؤسسات الأكاديمية ودورها الهام في تعزيز قدرات كوادرنا الطبية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار دعم القدرات البحثية لأطباء البورد وتمكينهم من عمل ابحاث ضمن متطلبات التخرج من برنامج البورد الدورة ٦ لقاءات بنظام اليوم الكامل ستعقد خلال أسبوعين والتي تستهدف ٢٧ طبيباً من أطباء البورد في تخصصات مختلفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟