السياحة تؤكد على الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

غزة-الراي

أكد وكيل وزارة السياحة والآثار د محمد خلة خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية وكلاء السياحة والسفر على الإرتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والعمل على سرعة انجاز معاملاتهم، وذلك بحضورمدير عام المهن السياحية د زكريا الهور، ومدير عام الخدمات السياحية أ عبد الله صيام.



وناقشت المدراء العامون مع أعضاء الجمعية الذى ضم رئيس مجلس اداره الحاج " وسيم مشتهى" وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، العمل المشترك البناء بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدين على ان الوزارة مستمرة من تسهيل عمل مكاتب السياحة والسفر المرخصة وتذليل كافة العقبات التي تعيق العمل امامها، بما فيها مواجهة المكاتب العشوائية والغير مرخصة التي تعمل بشكل غير قانونى، والحفاظ على سلامه وامن المواطن من عمليات الحيلة او الخداع.



وبين د خلة ان الوزارة تتابع عمل مكاتب السياحة والسفر بشكل مستمر، وتقوم بجولات ميدانية لزيارتها والتأكد من سلامه إجراءاتها القانونية وتسجيلها لدى الوزارة بشكل رسمي، وتستمع إلى الملاحظات التي يبديها أصحاب المكاتب وتعمل مع الحكومة في غزة من اجل دعمها وتسهيل اجراءاتها.



من جانبه، ثمن رئيس مجلس اداره جميعه السياحة والسفر " وسيم مشتهى" مجهودات الوزارة في تقديم كل التسهيلات اللازمة للجمعية وحل كافة الإشكاليات التي تطرأ خلال العمل ، وشدد على ضرورة استمرار التواصل من اجل تقديم خدمة سياحية آمنة ومريحه للمواطن في غزة والعمل مع الوزارة يداً واحدة للارتقاء بهذا القطاع الذي شهد الكثير من الإهمال خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية.



وطالب مشتهى باستمرار العمل من اجل منع المكاتب غير المرخصة من العمل، معتبراً ان الجمعية شريكة في إدارة هذا القطاع مع الوزارة وتتحمل معها المسئولية في حماية المواطن من المكاتب التي تعمل دون ترخيص.