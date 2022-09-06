ديوان الفتوى والتشريع يقدم (11) فتوى واستشارة قانونية خلال أغسطس

غزة-الرأي

أفاد التقرير الشهري لديوان الفتوى والتشريع بغزة أن الديوان أصدر (11) استشارة قانونية خلال شهر أغسطس الماضي.



وبيَن التقرير أنه تم صياغة ومراجعة وتدقيق (6) تشريعات، وقام بصياغة ومراجعة (42) تشريع بعد الإقرار تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية، إلى جانب توزيع وبيع (33) إصدار من إصدارات ديوان الفتوى والتشريع.



واستعرض التقرير الأنشطة القانونية التي قام بها الديوان منها إعداد (9) مذكرات قانونية بالإضافة إلى المشاركة في (16) لجنة ولقاء قانوني، والمشاركة في (18) ورش عمل متخصصة.



وأوضح التقرير أن الديوان قام بإعادة طباعة (16) عدد من أعداد الجريدة الرسمية إلكترونياً، مبيناً أنه تم فرز وتصنيف تشريعات بواقع (31) تشريع، وإضافة (6) تشريعات ومطبوعات قانونية للموقع الإلكتروني الخاص بالديوان.



وأضاف التقرير العديد من الأنشطة المتخصصة في القيادة والتخطيط وتجويد الأداء والموارد البشرية والمالية، ونظم تكنولوجيا المعلومات.







