وفد من تعليم شرق غزة يهنئ الطالب وائل الريفي بسلامته

غزة-الراي

زار وفد من مديرية التربية والتعليم في شرق غزة مدرسة صلاح الدين الأساسية "أ" للبنين وذلك للاطمئنان على صحة الطالب وائل الريفي ولتهنئته بالسلامة إثر إصابته خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.



وضم الوفد أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، ود. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة، وكان في استقبالهم أ. خضر السيد أحمد مدير المدرسة، ووالد الطالب.



وهنأ الوفد الطالب الريفي بسلامته متمنين له وافر الصحة والعافية وأن يوفقه الله في دراسته.

