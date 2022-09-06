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"داخلية الشمال " تُنجز أكثر من 11 ألف معاملة خلال أغسطس

06 أيلول / سبتمبر 2022 01:54

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غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال غزة_الشق المدني 11 ألف و744 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال شهر أغسطس من عام 2022 الجاري.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية شمال غزة أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 7385 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة ل 2968 معاملة مواليد ووفيات.

فيما أتمت دائرة الجوزات 502 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 57 معاملات.

فيما أتمت دائرة الشئون القانونية 2993 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 519 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 288 معاملة، في حين تم أرشفة 3 آلاف معاملة من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 ألف نسمة من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات

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