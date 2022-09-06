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"عيادة حجازي" تُقدم 4 آلاف خدمة طبية خلال أغسطس

06 أيلول / سبتمبر 2022 01:55

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غزة-الراي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 4 آلاف و127 خدمة طبية خلال شهر أغسطس الماضي لعام 2022م، عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت الخدمات المذكورة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، حيث استقبلت 1965 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 318 مواطنًا، في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1490 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 474 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 660 مواطناً، بينما قدم قسم الطب العام 999، فيما قدم قسم طب الأطفال والتخصصات الأخرى الخدمة ل 186 حالة خلال شهر أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة  والجلدية  والطب العام والعظام والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال

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