وكالة الرأي الفلسطينية العمل النسائي بأوقاف غزة ينظم حملة دعوية بعنوان "لباسي عنواني" وكالة الرأي الفلسطينية العمل تختتم فعاليات الحملة التفتيشية على المدينة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يفتتح ورشة عمل حول "منسق النوعية" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة: توقيف مواطن طعن ابنته بآلة حادة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُنفذ دورة تأهيل السند بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 7 سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية "عيادة حجازي" تُقدم 4 آلاف خدمة طبية خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية "داخلية الشمال " تُنجز أكثر من 11 ألف معاملة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" توقف مخبزًا مخالفًا بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية وفد من تعليم شرق غزة يهنئ الطالب وائل الريفي بسلامته
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 7 سبتمبر

06 أيلول / سبتمبر 2022 02:06

111
111

غزة-الرأي 

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (7 سبتمبر).

وأوضحت " المعابر " أن السفر سيكون للحافلة العاشرة، والمتأخرون من الكشف رقم (2022/31) ،و الحافلة الرابعة فقط من كشف  الجوازات المصرية رقم (2022/34)

ودعت الهيئة المواطنين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر ، مشدده على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

واكدت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه والعمل على إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت الى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات ، واحضارحجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: الدخول عبر الرابط:

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟