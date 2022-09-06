أوقاف رفح تُنفذ دورة تأهيل السند بالمحافظة

غزة-الرأي

نفذ قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح دورة تأهيل السند في مسجد مصعب بن عمير شرق المحافظة، استهدفت 15 طالباً بواقع محاضرة كل أسبوع، بحضور رئيس القسم د. على المنشاوي، ومشرف القراءات بالمديرية أ. ماضي حسن، ولفيف من الطلاب والدعاة المشاركين.



بدوره، أوضح المنشاوي أن القسم يُشرف على تنفيذ عدد من الدورات المختلفة تأهيلية وعليا وتأهيل سند وسند متصل، مشيراً إلى أن الدورات لها ضرورة في تعلم أحكام التلاوة والتجويد بما ينعكس بالمنفعة في الدنيا والآخرة.



وأشاد المنشاوي بجهود المشرفين في القسم المبذولة في تعليم كتاب الله تعالي حفظاً وتلاوةً وتدبراً، داعياً كافة الفئات في المحافظة للالتحاق بالدورات التي تنفذها المديرية، ليكون القرآن الكريم منهجاً في حياتنا.

