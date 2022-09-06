تعليم شرق غزة يفتتح ورشة عمل حول "منسق النوعية"

غزة-الراي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شرق غزة ورشة عمل حول "منسق النوعية" التي تستهدف المشرفين التربويين، حيث تأتي هذه الورشة التي نظمتها الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم في إطار تجويد وتطوير العملية التعليمية.



وشارك في افتتاح الورشة التي تُعقد بمركز التدريب التابع للمديرية د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب، ود. عائد النحال ود. تامر الرملاوي المنفذين للورشة.



ورحب الشيخ خليل بالحضور، مشيداً بجهودهم في الميدان، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة في رفع كفايات منسقي النوعية من المشرفين التربويين.



كما أشار إلى الدور الكبير الذي يقوم به منسق النوعية والمهام المنوطة به من حيث الاهتمام بجوانب التعليم والتعلم في مدارس المنطقة الفرعية والعمل على تحسينها مع المشرفين ومدراء المدارس، بالإضافة إلى مساعدة مديري المدارس على تخطيط و تنفيذ الجوانب المتعلقة بالتعليم والتعلم في الخطط المدرسية والعمل على تحقيق المؤشرات المطلوبة إلى جانب إعداد خطة إجرائية تتضمن مجموعة من الأنشطة المشتركة بين مدارس المنطقة الواحدة على أن تكون تلك الأنشطة جزءاً من خطة كل مدرسة.



وتناولت الورشة العديد من المحاور أهمها منسق النوعية والمناطق التعليمية وأنشطة منسق النوعية وخطة مقترحة لعمل منسق النوعية وأوجه تعاون منسق النوعية مع الأخرين وتوثيق أنشطة منسق النوعية عبر بوابة الإشراف.

