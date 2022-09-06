العمل النسائي بأوقاف غزة ينظم حملة دعوية بعنوان "لباسي عنواني"

غزة-الراي

نظم قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف غزة حملة دعوية بعنوان " لباسي عنواني" استهدفت طالبات المدارس الابتدائية والاعدادية في المحافظة، بهدف توعية الطالبات حول أهمية الزي الشرعي.



بدوره، أوضحت رئيس القسم أ. تغريد مريش أن الحملة تهدف إلى التوعية بضرورة التحلي بالأخلاق الحميدة والفاضلة، والالتزام بالآداب العامة والصفات التي أوصانا بها ديننا الحنيف ورسولنا الكريم, وتجنب التقليد الأعمى للغرب في المظهر والهندام واللباس.



وفي سياق أخر عقد قسم العمل النسائي بأوقاف غزة جولة دعوية بعنوان "اللباس وحرمة الاختلاط" استهدفت المتواجدات في منتزه البلدية.

