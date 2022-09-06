أوقاف غزة ودار القرآن تبحثان التعاون المشترك وتنفذان ملتقى دعوي

غزة-الرأي

بحث مدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة آليات تنفيذ عدد من البرامج القرآنية المتنوعة مع مدير عام دار القرآن الكريم والسنة أ. بلال عماد, وسبل التعاون المشترك, بمشاركة لفيف من رؤساء الأٌقسام في المديرية.



وأكد أبو سعدة على أهمية التعاون من أجل الارتقاء بملف تحفيظ القرآن الكريم ورعاية حلقات ديوان الحفاظ ودورات الأحكام، مشيراً إلى أن الأوقاف تتعاون مع جميع المؤسسات التي تعنى بتعليم كتاب الله عز وجل وأحكامه، وصولاً لإعداد جيل قرآني يقود الأمة العربية والإسلامية نحو النصر والتمكين.



في السياق ذاته نفذ قسم الدعوة والإرشاد ملتقى دعوياً بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بعنوان "جدد حياتك"، استهدف النزلاء في مركز شرطة الزيتون شرق المحافظة، بمشاركة لفيف من الدعاة والوعاظ.



بدوره أوضح رئيس القسم أ. محمد قنيطة أن الأوقاف تسعى لتعزيز الأنشطة الدعوية التوعوية لتبليغ رسالة الدعوة، والتمسك بكتاب الله وسنته.

