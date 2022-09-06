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الحكم المحلي يستضيف فريق مبادرة تعزيز القيم والسلوكيات

06 أيلول / سبتمبر 2022 02:29

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غزة-الراي
عقد فريق مبادرة تعزيز القيم والسلوكيات نحو خدمة أفضل والتابع للجنة التوجيه القيمي للعمل المؤسسي ضمن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي لقاءه الثالث في وزارة الحكم المحلي.


ويأتي ذلك اللقاء لتحديد الإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ كل نشاط من أنشطة المبادرة التي اعتمدتها لجنة متابعة العمل الحكومي مؤخراً.


جدير بالذكر، أن انشطة المبادرة ستتنوع ما بين عقد اللقاءات وورش العمل والمحاضرات التثقيفية إضافة إلى المنشورات والمطبوعات الورقية والتي ستهدف جميعها إلى التوجيه القيمي لمراكز خدمة الجمهور في الوزارات المعنية.


حيث ستبدأ المبادرة في أواخر الشهر الحالي وستستمر لمدة خمسة أشهر .
 

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