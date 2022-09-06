"الخدمات الطبية " تُقدّم أكثر من 70 ألف خدمة طبية خلال أغسطس

غزة-الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية، 70 ألف 374 خدمة طبية خلال أغسطس الماضي، للمواطنين عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها الطبية المنتشرة في محافظات قطاع غزة.



وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة التخطيط بالمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت داخل مستشفيات وعيادات المديرية بلغت 261 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.



وبيَّن التقرير أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 6589 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 3458 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 61 حالة وقدمت عيادة البصريات 1631 خدمة.



وأفاد التقرير بأن دائرة الإسعاف والطوارئ بالمديرية قدَّمت 463 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما قدمت إدارة المختبرات 22 ألف 608 فحصاً مخبرياً، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 1335 بطاقة ضمان صحي للموظفين.



ولفت إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 15 ألف 240 خدمة تمريضية متنوعة، فيما صرفت أقسام الصيدلة في المديرية 12 ألف 520 وصفة طبية، وتعاملت إدارة الأشعة مع 3443 حالة.



في سياق متصل، نفذَّت دائرة التنمية البشرية 11 دورة تدريبية مختلفة و5 محاضرات عملية ونظرية.



وفي العدوان الأخير، قدمت كوادر الاسعاف والطوارئ بالمديرية العامة للخدمات الطبية 70 مهمة انقاذ واسعاف للمواطنين، خلال عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة في مختلف المحافظات، فيما تعاملت مع 63 اصابة متنوعة ونقلت 13 شهيد من الشهداء.



الجدير بالذكر أن المديرية العامة للخدمات الطبية افتتحت "قسم الأطفال" في المستشفى الجزائري التابع لها، حيث عملت على تطوير قسم الأطفال بالمستشفى وذلك بإضافة عدد من الاجهزة والاسرة الجديدة، من خلال فاعلين الخير وعدد من الشركات المناحة.

ووفي هذا الصدد، أكد اللواء محمد صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، أن المديرية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الصحية.



