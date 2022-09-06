التعليم تتفقد أعمال إزالة مبنى مدرسة بلقيس اليمن

غزة- الرأي:

تفقد وفد من وزارة التربية والتعليم العالي أعمال الإزالة لجزء من مدرسة بلقيس اليمن الحكومية في مديرية غرب غزة وهو المبنى الذي تعرض للقصف الغاشم من الطائرات الصهيونية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2021.

وضم الوفد مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير دائرة الإشراف والتصميم الهندسي م. حاتم غيث، ورئيس قسم الصحافة والإعلام أ. سامي جاد الله.

وأوضح النجار أن وزارة التربية والتعليم تواصل عمليات بناء وصيانة المدارس بشكل عام، وإعادة إعمار المدارس التي تضررت بسبب العدوان، لافتاً إلى أن تأخر إعمار مدرسة بلقيس اليمن كان بسبب تأخر التمويل اللازم، وحين توفر التمويل تم البدء بالإزالة تمهيداً لإعادة بنائها.

وأكد النجار أن الوزارة حرصت على تنفيذ أعمال الإزالة في الفترة المسائية حتى لا تسبب أي إزعاج للعملية التعليمية في المدارس المجاورة.

كما بيَّن أن مدرسة بلقيس بُنيت بتبرع سخي من دولة اليمن الشقيق لتشكل رمزاً من رموز الأواصر القوية بين الشعبين الفلسطيني واليمني، مؤكداً أن الوزارة ستحرص على إبقاء الطابع والصبغة المعمارية اليمنية على المدرسة.

وفي ذات السياق أوضح غيث أن الوزارة جهّزت المخططات والخرائط لإعادة البناء وفق المواصفات الفنية والهندسية اللازمة، مؤكداً حرص الوزارة على الانتهاء من الأعمال في أقرب فرصة حتى نتمكن من إعادة افتتاح المدرسة من جديد واستئناف العملية التدريسية فيها.