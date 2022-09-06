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اللجنة المُشكّلة لدراسة لائحة التفتيش القضائي ترفع تقريرها النهائي

06 أيلول / سبتمبر 2022 06:00

اللجنة المُشكّلة لدراسة لائحة التفتيش القضائي ترفع تقريرها النهائي
اللجنة المُشكّلة لدراسة لائحة التفتيش القضائي ترفع تقريرها النهائي

غزة- الرأي:

أنهت اللجنة المُشكلة لدراسة وتحديث لائحة التفتيش القضائي والنماذج المرفقة به أعمالها وقدمت تقريرها النهائي لسعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مشفوعًا بتوصياتها.

وناقشت اللجنة برئاسة د. زياد ثابت قاضي المحكمة العليا مقترحات تعديل اللائحة والاطلاع على الإطار القانوني الناظم لعمل إدارات التفتيش القضائي في العديد من الدول العربية بهدف الوصول إلى تنظيم إداري وفني حديث ومتطور ويواكب الاحتياجات القضائية.

وقد هدف تشكيل اللجنة إلى تحديث أحكام اللائحة القديمة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء عام 2006، بهدف وضع الأسس والمعايير المثلى لتقييم السادة القضاة وأعمال المحاكم وإعداد تقارير الكفاية السنوية بما يتفق مع أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (2002).

وقدمت اللجنة مقترحاتها متضمنة العديد من النماذج التي تراعي التركيز على وضوح جوانب التقييم ومؤشرات الأداء ومعايير الجودة والكفاءة التي سيستند إليها مفتشو دائرة التفتيش القضائي للقيام بمهامهم.

والجدير بالذكر أن التفتيش القضائي يسهم في تجويد ورفع كفاءة أداء القضاء ط ليحقق الهدف المنشود ورؤية المجلس الأعلى للقضاء من خلال النُّهوض بمستوى القضاة وتطوير أدائهم.

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