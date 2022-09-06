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ديوان المظالم بمجلس الوزراء يناقش قضايا مشتركة مع شرطة الزيتون

06 أيلول / سبتمبر 2022 06:10

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غزة- الرأي:

زار وفد من دائرة حقوق الإنسان بديوان المظالم رئاسة مجلس الوزراء يمثله أ. موفق الضاني مدير وحدة حقوق الانسان والمستشار القانوني أ. مها المصري وعدد من المختصين بالديوان مركز شرطة الزيتون.

حيث كان في استقبال الوفد مدير مركز شرطة الزيتون المقدم خالد الشعراوي وعدد من الضباط في المركز وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة تفاصيل أحد المواطنين لدى ديوان المظالم وإجراءات الشرطة بالخصوص وموضوعات أخرى.

بدوره عرض أ. موفق الضاني نبده عن نظام ديوان المظالم وكيفية استقبال شكاوى المواطنين وكيفية التعامل معها وفق النظام المعمول به داخل الديوان وكذلك دور دائرة حقوق الانسان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع، والخدمات التي تقدمها لفئات المجتمع كافة، وأهمية التعاون المشترك فيما يتعلق بخدمة المواطنين والصالح العام، والحث على المزيد من التعاون المثمر على طريق انصاف كل متظلم له الحق.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبين على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات والتي تهدف لزيادة التفاهم والتعاون بين الديوان والمؤسسات الحكومية كافة لتعزيز الدور الرقابي للحكومة والتأكد من سلامة الإجراءات بما يخدم حقوق المواطن.

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