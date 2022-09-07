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الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة

07 أيلول / سبتمبر 2022 08:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 18 مواطنا خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من بلدة سلواد شرق رام الله، وهم: تامر أكرم الشوارب، محمود خروفة، مأمون محمود خروفة، خالد أحمد عزات، عباس عبد الحكيم، ومحمد ماهر المكحل، وعمر البرغوثي، ومهند الرفاعي من كفر عين غرب المدينة.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت من نابلس كلا من: صدام أبو الشيخ، مراد حمايل، خليل حمايل، حمزة جعارة.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت من الخليل المواطنين: الأسير المحرر يونس الحروب من خاراس، ومعتز مروان النمورة من دورا جنوب المدينة، فيما اعتقلت من مخيم الفارعة بطوباس الشاب عدي التايه، ومقداد حوتري من قلقيلية.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مجد وخضر الصفا.

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