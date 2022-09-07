الحكم المحلي تستضيف فريق مبادرة تعزيز القيم والسلوكيات نحو خدمة أفضل

غزة - الرأي:

عقد فريق مبادرة تعزيز القيم والسلوكيات نحو خدمة أفضل، والتابع للجنة التوجيه القيمي للعمل المؤسسي ضمن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، لقاءه الثالث في وزارة الحكم المحلي.

وجاء اللقاء لتحديد الإجراءات التفصيلية اللازمة، لتنفيذ كل نشاط من أنشطة المبادرة التي اعتمدتها لجنة متابعة العمل الحكومي مؤخراً، والتي ستبدأ في نهاية الشهر الجاري وستستمر لمدة خمسة أشهر.

وستتنوع أنشطة المبادرة ما بين عقد اللقاءات وورش العمل والمحاضرات التثقيفية، إضافة إلى المنشورات والمطبوعات الورقية، والتي ستهدف جميعها إلى التوجيه القيمي لمراكز خدمة الجمهور في الوزارات المعنية.