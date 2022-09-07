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الصحة تختتم برنامج "رأب الفجوة" للصحة النفسية

07 أيلول / سبتمبر 2022 09:59

الصحة تختتم برنامج "رأب الفجوة" للصحة النفسية
الصحة تختتم برنامج

غزة-الرأي


أشاد مدير عام الصحة النفسية الدكتور جميل سليمان بدور المدربين والمشاركين ومنظمي التدريب على جهودهم في تعزيز الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات، جاء ذلك خلال حفل اختتام برنامج رأب الفجوة.

وأكد د. سليمان ان تلك الجهود تأتي ضمن خطة الوزارة لدمج خدمات الصحة النفسية مع الخدمات الطبية الأخرى، ومشيدا بدور مدير التدريب د. اسامة عماد لجهوده في انجاح التدريب.

يذكر أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أسابيع، وشارك فيه (140) طبيب وممرض، وتم خلاله اكسابهم الخبرات اللازمة للتعامل مع الاضطرابات النفسية الاكثر انتشارا استنادا لدليل راب الفجوة المعتمد.

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