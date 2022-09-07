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داخل مدينة غزة الصناعية

الاقتصاد والعمل تختتمان الحملة التفتيشية على المنشآت الاقتصادية

07 أيلول / سبتمبر 2022 11:13

غزة - الرأي:

نظمت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة العمل حفل اختتام الحملة التفتيشية على المنشآت الاقتصادية داخل مدينة غزة الصناعية.

وشارك في الحفل المهندس وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، ووكيل وزارة العمل ايهاب الغصين، ومدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والمدن الصناعية علام غباين وعدد من المدراء العامون بالوزارتين والعديد من المستثمرين وأصحاب الشركات بالمنطقة الصناعية.

وأوضح الزريعي أن تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية له دور في زيادة الانتاج والحفاظ على العمالة الماهرة، ويقلل الوقت المفقود في عملية الانتاج ويخفض التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحوادث.

وأشار إلى أن الصحة المهنية للعامل تعتبر من أهم وسائل التنمية الاقتصادية الاجتماعية وأهدافها وهي ضرورة ملحة للحكومات وأصحاب والعمال وكل المواطنين والمشاركين في العملية الانتاجية والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الزريعي أن الوزارة كان لزاماً عليها القيام بدورها الكامل في عملية الرقابة الصناعية على كافة المنشآت الصناعية الصغيرة منها والكبيرة .

ووجه الشكر لوزارة العمل ولكافة المصانع التي أبدت اهتمامها والتزامها بمعايير السلامة والصحة والمهنية كونها من أساسيات التنمية المستدامة.

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