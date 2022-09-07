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الاقتصاد ومؤسسة المقاييس تنظم دورة تدريبية لفحص الصهاريج الخاصة بالوقود

07 أيلول / سبتمبر 2022 11:16

غزة - الرأي:

نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني دورة تدريبية خاصة بفحص الصهاريج الخاصة بالوقود بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني.

وتأتي الدورة ضمن الدورات التدريبية التي تشارك فيها المؤسسة بهدف توفير الحماية البيئية والاقتصادية والصحية للمواطن الفلسطيني كدور أساسي من أدوار المؤسسة.

وأثنى مدير عام المؤسسة عماد الحوراني، على أهمية الورشة ودورها في تنظيم عملية الفحص والمعايرة في مراكز فحص الصهاريج.

 وأكد مدير إدارة التدريب بالدفاع المدني، العميد م. وائل لولو، على الدور الفاعل لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بهذا المجال الذي يصب في صالح المواطنين وكل القطاعات الحيوية والهامة.

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