بلدية رفح توقع مذكرة بدء تطوير شارع أبو بكر الصديق

رفح - الرأي

وقع رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي بمكتبه بدار البلدية صباح اليوم، مذكرة بدء العمل بمشروع تطوير وإعادة تأهيل جزء من شارع أبو بكر الصديق في حي المواصي، مع الشركة الحدودية الذهبية للمقاولات.

وبيَّن د. الصوفي أن المشروع ممول من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 950 ألف دولار أمريكي.

وأكد أن أهمية الشارع تنبع من كونه المدخل الرئيس لواجهة شاطئ البحر غرب المدينة، مشيرا إلى حرص البلدية على تنفيذ مشاريع تطويرية من شأنها النهوض بالبنى التحتية والفوقية والارتقاء بها.

وأوضح رئيس بلدية رفح إلى أن المشروع يعتبر من المشاريع التنموية الاستراتيجية في محافظة رفح، وسيكون له أثرًا كبيرًا في التطوير والبناء العمراني في حي المواصي وعلى شاطئ البحر، سيما أن شارع أبو بكر الصديق من أهم شوارع المدينة الرئيسية التي تربط أحيائها من شاطئ البحر غربا حتى حي الجنينة شرقا.

بدوره، أوضح مدير دائرة المشاريع في بلدية رفح م. محمد سرحان أن المشروع يستهدف أعمال تطوير وتأهيل البنية التحتية من شبكات مياه وإنارة، وتعبيد ورصف الشارع، في المنطقة الواقعة من شارع الرشيد وحتى شارع مدرسة الفردوس، بطول 850 مترًا.

وذكر أن عرض الشارع 34 مترا، ويضم جزيرة وسطية عرضها 6 أمتار، مشيرًا أنه سيكون بالاتجاهين وسيتم رصفه بطبقة أسفلتية ويحتوي رصيفًا على الجانبين، مشيرًا أن العمل به سيبدأ ميدانيًا خلال أسبوع.