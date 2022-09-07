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وزارة التعليم تبحث التعاون المشترك مع ديوان الموظفين العام

07 أيلول / سبتمبر 2022 11:57

وزارة التعليم تبحث التعاون المشترك مع ديوان الموظفين العام
وزارة التعليم تبحث التعاون المشترك مع ديوان الموظفين العام

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، رئيس ديوان الموظفين العام الدكتور رامي الغمري، وذلك بمقر وزارة التعليم بغزة بحضور عدد من المدراء العامين من الوزارة والديوان.


ورحّب ثابت بالدكتور الغمري والوفد المرافق، مشيداً بإنجازات ديوان الموظفين العام والعلاقة المشتركة والتكاملية بين التعليم  والديوان في العديد من القضايا التي تخدم أبناء شعبنا.


بدوره أعرب الغمري عن سعادته بهذه الزيارة واللقاء بوكيل الوزارة ومجلسها، مؤكداً على عمق العلاقة والتعاون الدائم بين الجانبين.


وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك والعديد من القضايا منها تزويد وزارة التعليم بكافة احتياجاتها من الموارد البشرية، وكذلك مناقشة احتياجاتها من الوظائف الإشرافية مثل مدير مدرسة ومشرف تربوي وكافة الوظائف التي تضمن نجاح العام الدراسي، إضافة لتفعيل تبادل الخبرات والتدريب.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتواصل بهدف فتح آفاق جديدة للتنسيق والتعاون.

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