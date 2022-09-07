الجرائم الإلكترونية تنجز قضيتي نصب واحتيال بقيمة 24 ألف دولار

غزة- الرأي

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة قضيتي نصب واحتيال لاثنين من المواطنين في الضفة الغربية بعد تلقيها شكاوى عبر المنظومة الإلكترونية.

وأوضحت دائرة الجرائم الإلكترونية أنها تلقت شكوى من مواطن من أم الفحم يفيد بسرقة حسابه بقيمة 18 ألف دولار.

وبينت أنها من خلال متابعة الحساب تم التعرف على المشتبه به واستدعائه وبالتحقيق الأولي معه اعترف بالسرقة.

وفي سياق منفصل ذكرت الجرائم الإلكترونية أنها تلقت شكوى من إحدى المواطنات في الخليل تفيد قيام أحد الأشخاص المجهولين من غزة بسرقة 6000 دولار منها وابتزازها.

وذكرت دائرة الجرائم الإلكترونية بعد التعرف على الحساب المشتبه به تم استدعاء صاحبه والذي أقر بما نسب إليه بعد التحقيق معه، وتمت إحالة ملف القضيتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول