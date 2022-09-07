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"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 8 آلاف خدمة خلال أغسطس

07 أيلول / سبتمبر 2022 12:07

"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 8 آلاف خدمة خلال أغسطس

غزة- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 8 آلاف و242 خدمةً طبيةً خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المستشفى الجزائري عبر أقسامه المختلفة أنه استقبل 5858 حالة منهم 2771 حالة من حملة التأمينات العسكرية و3087 حالة من حملة التأمينات المدنية.

وأظهر التقرير إلى أن قسم المختبر استقبل 1616 حالة خلالها أجري 1517 فحصاً مخبرياً، فيما استقبل قسم الأشعة في المستشفى 662 خدمة تم إجراء 503 أشعة مختلفة.

فيما قدم قسم العلاج الطبيعي الخدمة 314 حالة شملت 906 جلسة علاج طبيعي متنوعة.

وأشار إلى أن قسم الصيدلة بالمستشفى صرف 819 وصفة طبية، بينما تعاملت أقسام التمريض مع 1913 حالة، فيما سجلت حالات الولادة في المستشفى 20 حالة ولادة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن عيادة الاسنان استقبلت 451 حالة قدمت خلاله 597 خدمة مختلفة.

بدوره، أكد مدير المستشفى الجزائري مقدم طبيب / إحسان قديح أن الحالات التي تستقبلها المستشفى تنوعت بين مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

يذكر أن المستشفى الجزائري يضم عدة أقسام مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب وعيادة الأسنان والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة ، من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى

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