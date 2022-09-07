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الاقتصاد تشارك في حفل اختتام الحملة التفتيشية على المنشآت الاقتصادية

07 أيلول / سبتمبر 2022 12:48

غزة - الرأي:

شاركت وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة العمل وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، بفعاليات حفل اختتام الحملة التفتيشية على المنشآت الاقتصادية داخل مدينة غزة الصناعية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، خلال كلمة له إن تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية له دور في زيادة الانتاج والحفاظ على العمالة الماهرة، ويقلل الوقت المفقود في عملية الانتاج ويخفض التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحوادث.

وأشار إلى أن الصحة المهنية للعامل تعتبر من أهم وسائل التنمية الاقتصادية الاجتماعية وأهدافها وهي ضرورة ملحة للحكومات وأصحاب والعمال وكل المواطنين والمشاركين في العملية الانتاجية والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الزريعي أن الوزارة كان لزاماً عليها القيام بدورها الكامل في عملية الرقابة الصناعية على كافة المنشآت الصناعية الصغيرة منها والكبيرة .

ووجه الشكر لوزارة العمل ولكافة المصانع التي أبدت اهتمامها والتزامها بمعايير السلامة والصحة والمهنية كونها من أساسيات التنمية المستدامة.

واختتمت وزارة العمل في قطاع غزة أمس، فعاليات الحملة التفتيشية على المدينة الصناعية للعام 2022م، في مقر هيئة تشجيع الاستثمار بحضور وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي.

وحضر حفل الاختتام لفيف من أصحاب المصانع والشركات الكبرى التي نفذت فيها وزارة العمل حملتها التفتيشية خلال العام الجاري، وأثبتت جدارتها بالتزامها بكافة معايير السلامة والصحة المهنية.

وكانت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، قد أطلقت حملتها التفتيشية على المدينة الصناعية أواخر شهر فبراير الماضي، وانتهت مع نهاية شهر يونيو، للتأكد من استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

 

 

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