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بينها 300 الف دولار لاندية كرة القدم

"هنية" نص مليون دولار دعم لمنظومتنا الرياضية

07 أيلول / سبتمبر 2022 12:54

"هنية " نص مليون دولار دعم لمنظومتنا الرياضية

غزة-الرأي

أعلن عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة، عن منحة المجلس الاعلى للمحافظات الجنوبية للموسم الجديد التي تبلغ قيمتها 500 الف دولار امريكي لدعم الحركة الرياضية بغزة .

وتشمل المنحة  مكافات الابطال وافتتاح مشاريع صغيرة و دعم اتحادات كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة تنس الطاولة فيما خصص من بينها 300 الف دولار لأندية كرة القدم المنضوية تحت لواء اتحاد اللعبة  بمختلف الدرجات .


وقال إن الاسبوع المقبل سيعلن عن كافة تفاصيل المنحة الرياضية مؤكدا على ان المجلس الأعلى للشباب والرياضة في غزة  سيبقي مسانداً للنشاط الرياضي، وتقديم المكافآت والدعم المادي والمعنوي

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