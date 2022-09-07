"هنية " نص مليون دولار دعم لمنظومتنا الرياضية

غزة-الرأي

أعلن عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة، عن منحة المجلس الاعلى للمحافظات الجنوبية للموسم الجديد التي تبلغ قيمتها 500 الف دولار امريكي لدعم الحركة الرياضية بغزة .

وتشمل المنحة مكافات الابطال وافتتاح مشاريع صغيرة و دعم اتحادات كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة تنس الطاولة فيما خصص من بينها 300 الف دولار لأندية كرة القدم المنضوية تحت لواء اتحاد اللعبة بمختلف الدرجات .



وقال إن الاسبوع المقبل سيعلن عن كافة تفاصيل المنحة الرياضية مؤكدا على ان المجلس الأعلى للشباب والرياضة في غزة سيبقي مسانداً للنشاط الرياضي، وتقديم المكافآت والدعم المادي والمعنوي