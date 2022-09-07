"مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 29 ألف خدمة طبية خلال أغسطس

غزة- الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 29 ألف و385 خدمة طبية خلال أغسطس الماضي عبر مستشفياته وعياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 10 آلاف و338 حالة للمواطنين منهم 3616 حالة من حملة التأمينات العسكرية و6722 حالة من حملة التأمينات المدنية.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 3 آلاف 549 حالة خلالها أجري 14 ألف و904 فحص مخبري في فيما استقبل قسم الأشعة في المجمع حالة خلالها تم إجراء 1791 أشعة مختلفة، فيما قدم قسم العلاج الطبيعي الخدمة 494 حالة شملت 1382 جلسة علاج طبيعي متنوعة.

ولفت إلى أن قسم الصيدلة بالمجمع صرف 2275 وصفة طبية وأن أقسام التمريض تعاملت مع 8484 حالة، كما أجرى م ستشفى الجراحة 205 عمليات تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، بينما سجلت حالات الولادة في المجمع 344 حالة ولادة.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع