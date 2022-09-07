التعليم تستأنف تطبيق برنامج "غرس وتعزيز القيم" في المدارس

استأنفت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة برنامج غرس وتعزيز القيم في المدارس بمحافظات قطاع غزة وذلك مع انتظام العام الدراسي الجديد 2022-2023.



ويأتي البرنامج ضمن خطة الوزارة في ترسيخ وتعزيز القيم والمثل في نفوس الطلبة وإدراكاً منها للدور الذي تؤديه المنظومة القيمية في بناء شخصية المتعلم وتحقيق التوازن الاجتماعي والسلوكي لديه.



وأوعزت الوزارة للمدارس بالبدء بتنفيذ خطة متكاملة بحيث يجري التركيز كل أسبوع على قيمة معينة يتم ترسيخها في نفوس الطلبة في مجال القيم الدينية أو الاجتماعية أو الوطنية أو الأخلاقية أو السلوكية.



ويُنفّذ البرنامج من خلال عدة فعاليات وأنشطة في المدارس مثل: تفعيل الإذاعة المدرسية، وتفعيل دور المرشد التربوي، واستضافة شخصيات دينية ووطنية وأكاديمية.

ويشمل أيضًا تنفيذ عروض مسرحية، وأنشطة صفية، وبوسترات ومواد توعوية، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والصفوف الافتراضية وفعاليات متنوعة تستحدثها المدارس.



وقالت الوزارة إنها نسقت مع عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية لتنفيذ فعاليات مجتمعية متزامنة تتناول ذات القيم التي سيتم التركيز عليها في المدارس بما يُعزز السلوك الإيجابي لدى الطلبة وتبنيهم لهذه القيم لتصبح واقعاً ملموساً في حياتهم اليومية داخل المدارس وخارجها.

يشار إلى أن البرنامج طُبّق العام الدراسي الماضي وحقق نجاحاً وتفاعلاً في المدارس والمجتمع ولاقى إشادة من المجتمع الفلسطيني، كما أن هذا البرنامج يأتي ضمن نشاطات مستمرة تقوم بها الوزارة في مجال القيم.